الأردن يدين الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء في بغداد

الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تعرض مقرات البعثات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد بجمهورية العراق الشقيق، مساء اليوم، إلى هجومٍ بعدد من الصواريخ، أسفر عن إصابة مدنيين أبرياء.



وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الأفعال الإرهابية، مُشدداً على تضامن ووقوف المملكة المطلق إلى جانب جمهورية العراق الشقيق في مواجهة كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق، مُعرباً عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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