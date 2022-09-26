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الإثنين، 26-09-2022 10:37 ص

الأردن يدين انتهاك الاحتلال لحرمة المسجد الأقصى

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الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الانتهاكات المتصاعدة والمستمرة التي يقوم بها المتطرفون باقتحام المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، والسماح لهم بممارساتٍ استفزازية تنتهك حرمته بحمايةٍ مكثفةٍ من الشرطة الإسرائيلية.

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وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول إن تصاعد وتيرة الانتهاكات، وما يرافقها من ممارسات استفزازية في الحرم القدسي الشريف، وفي المقابر الإسلامية المحيطة به التي تعتبر وقفاً إسلامياً، فضلًا عن فرض القيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، هو خرقٌ فاضح ومرفوض للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مؤكداً أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تمثل اتجاهاً خطيراً، ينذر بالمزيد من التصعيد الذي تنعكس تبعاته على الجميع. 


وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة على أنّ المسجد الأقصى المبارك / الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.


وطالب أبو الفول إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف الفوري عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك، واحترام حرمته، مشدداً على ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وفرض التقسيم الزماني والمكاني، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.


 




 

 


 

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