الأردن يدين فتح التشيك مكتبا دبلوماسيا بالقدس

الوكيل الاخباري -

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دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام جمهورية التشيك بفتح مكتب دبلوماسي في القدس .وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز، أن فتح المكتب في القدس يتعارض بشكلٍ صارخٍ مع أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.وقال إن أي إجراءاتٍ أو قراراتٍ تهدف لتغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني تعتبر باطلة وغير شرعية ومنعدمة الأثر القانوني.وأكد الفايز أن تحقيق السلام العادل والشامل طريقه الوحيد حل الدولتين استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.