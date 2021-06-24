الأردن يدين مصادقة الاحتلال على بناء مستوطنات جديدة

الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مصادقة سلطات الاحتلال على بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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وأكد الناطق باسم الوزارة، السفير ضيف الله علي الفايز في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، أن هذه الخطوة مرفوضة وتمثل خرقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.



وشدّد على أن سياسة "الاستيطان الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء بناء المستوطنات أو توسعتها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين اللاشرعية واللاقانونية ، وتقوّض جهود التهدئة وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.