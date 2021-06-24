الخميس 24-06-2021
الوكيل الاخباري

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

مستحقات البلديات 300 مليون والعجز 70 مليون دينار

لجنة الاوبئة : لا عودة عن اجراءات فتح القطاعات

عودة لتشديد إجراءات الحجر الصحي بالاردن لمدة اسبوعين

ارتفاع جديد على نسبة فحوصات كورونا الايجابية في الاردن

10 وفيات و 582 إصابة بكورونا اليوم الخميس

صناعة الأردن: بعض المصانع رفعت سعر طن الإسمنت بين 4 – 5 دنانير فقط

52 دولة يستطيع الأردنيون السفر إليها دون فيزا.. تعرف عليها

فايزر تحسم الجدل حول فاعلية لقاحها ضد سلالة 'دلتا'

ولي العهد يوجه بدفع عجلة الاقتصاد - صور

الخميس، 24-06-2021 02:55 م

الأردن يدين مصادقة الاحتلال على بناء مستوطنات جديدة

خارجية
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين


الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مصادقة سلطات الاحتلال على بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

اضافة اعلان


وأكد الناطق باسم الوزارة، السفير ضيف الله علي الفايز في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، أن هذه الخطوة مرفوضة وتمثل خرقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي. 


وشدّد على أن سياسة "الاستيطان الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء بناء المستوطنات أو توسعتها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين اللاشرعية واللاقانونية ، وتقوّض جهود التهدئة وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مقر-رئاسة-الوزراء-بمنطقة-الدوار-الرابع-في-عمان-أرشيفية

مستحقات البلديات 300 مليون والعجز 70 مليون دينار

1 (66)

لجنة الاوبئة : لا عودة عن اجراءات فتح القطاعات

238925

عودة لتشديد إجراءات الحجر الصحي بالاردن لمدة اسبوعين

620212413931165468326

ارتفاع جديد على نسبة فحوصات كورونا الايجابية في الاردن

الاسمنت

صناعة الأردن: بعض المصانع رفعت سعر طن الإسمنت بين 4 – 5 دنانير فقط

143-221934-corona-drops-number-passengers-amman-airport-70_700x400

52 دولة يستطيع الأردنيون السفر إليها دون فيزا.. تعرف عليها