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الأحد، 17-01-2021 07:21 م

الأردن يدين مصادقة الاحتلال على بناء 780 وحدة استيطانية جديدة

وزارة الخارجية


  الوكيل الاخباري - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الأحد، مصادقة سلطات الاحتلال على بناء 780 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك شرعنة بؤرتين استيطانيتين.
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وأكد الناطق باسم الوزارة، السفير ضيف الله الفايز، أن "هذه الخطوة تعد خرقا فاضحا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334".

وشدد الفايز في بيان، أن "سياسة الاستيطان سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين هي سياسة لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة، وخطوة أحادية تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً لأسس السلام وجهود حل الصراع وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية".

وطالب الفايز، المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته بالضغط على إسرائيل لوقف سياسة الاستيطان.

 




 

 


 

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