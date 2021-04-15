الخميس 15-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الأردن يدين هجومين ارهابيين في العراق

إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

لجنة احتفالات العقبة تنهي استعداداتها لرفع العلم غداً

الجامعة الأردنية تحتفل بحملة علمنا عال

وزير الأشغال يبحث واقع الخدمات في لواء الكورة

التعليم النيابية تبحث برامج الاقتصاد الرقمي

ندوة في الطفيلة حول الزواج المبكر

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

التعليم النيابية تبحث أسس اختيار رؤساء مجالس أمناء الجامعات

خارجية النواب تلتقي السفير الكويتي

الخميس، 15-04-2021 06:08 م

الأردن يدين هجومين ارهابيين في العراق

420211425853255453208


الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الارهابي الذي استهدف مطار اربيل مساء يوم أمس كما دانت العمل الإرهابي الذي استهدف أحد الأسواق في منطقة الحبيبية شرقي العاصمة العراقية بغداد هذا اليوم واسفر عن مقتل وإصابة عدد من الاشخاص.
اضافة اعلان

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز إدانة واستنكار المملكة لهذه الأفعال الإرهابية الجبانة التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع جميع القيم والمبادئ الإنسانية والدينية. كما أكد موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف الجميع دون تمييز. وأكد وقوف المملكة بالمطلق الى جانب العراق الشقيق، ووقوفها معه في وجه كل ما يهدد أمنه وأمن شعبه.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
420211415475553155227

إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

العقبة-2

لجنة احتفالات العقبة تنهي استعداداتها لرفع العلم غداً

1618492966270

الجامعة الأردنية تحتفل بحملة علمنا عال

1618492210121

وزير الأشغال يبحث واقع الخدمات في لواء الكورة

4202114165753991591951

ندوة في الطفيلة حول الزواج المبكر

4202112201626648600990

تنويه حول توزيع مساعدات وزارة التنمية الاجتماعية

أخبار متعلقة
220212191119733006777

نقيب التجار: بدائل مختلفة للسلع بالأسواق

الموؤسسة

أسواق الاستهلاكية المدنية تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين

4202111194026725013879

توجيهات وخطة رقابية بشأن شهر رمضان المبارك

297536_59_1618146963

أسواق عجلون وكفرنجة تشهد حركة تسوق نشطة استعدادا لرمضان

42021704243221926525

صحة عجلون تطلق حملة رقابية مكثفة خلال شهر رمضان

المؤسسة

استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية غدا الأحد