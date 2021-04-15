الأردن يدين هجومين ارهابيين في العراق

الوكيل الاخباري -

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دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الارهابي الذي استهدف مطار اربيل مساء يوم أمس كما دانت العمل الإرهابي الذي استهدف أحد الأسواق في منطقة الحبيبية شرقي العاصمة العراقية بغداد هذا اليوم واسفر عن مقتل وإصابة عدد من الاشخاص.وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز إدانة واستنكار المملكة لهذه الأفعال الإرهابية الجبانة التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع جميع القيم والمبادئ الإنسانية والدينية. كما أكد موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف الجميع دون تمييز. وأكد وقوف المملكة بالمطلق الى جانب العراق الشقيق، ووقوفها معه في وجه كل ما يهدد أمنه وأمن شعبه.