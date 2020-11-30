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الإثنين، 30-11-2020 09:49 م

الأردن يدين هدم الاحتلال لدرج المقبرة اليوسفية في القدس المحتلة

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الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام السلطات الإسرائيلية بهدم درج مدخل المقبرة اليوسفية في القدس الشرقية المحتلة.
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وأكد الناطق باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز رفض المملكة للإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في القدس الشرقية المحتلة المستهدفة تغيير هويتها العربية في انتهاك صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني وقرارات منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو .

وطالب الفايز الحكومة الإسرائيلية التقيد بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة ووقف الانتهاكات ومحاولة فرض حقائق جديدة ووقف المساس بهوية القدس ومحاولة تغيير طابعها ومعالمها التاريخية.

 




 

 


 

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