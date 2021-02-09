الأردن يدين هدم الاحتلال لمساكن الفلسطينيين

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام سلطات الاحتلال بهدم مساكن الفلسطينيين في التجمع السكاني في قرية خربة حمصة في الأغوار المحتلة مرة أخرى.وقال الناطق باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز إن عمليات الهدم والتهجير وكذلك مصادرة الأراضي خرق للقانون الدولي ومخالفة صريحة لقواعد حقوق الإنسان .وأضاف الفايز، إن سياسة الاستيطان بمجملها وبتفاصيلها بما فيها ضم الأراضي ومصادرتها وبناء الوحدات السكنية وتهجير الفلسطينيين من أرضهم، تعد مخالفة جسيمة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334.