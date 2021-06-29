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الثلاثاء، 29-06-2021 08:50 م

الأردن يدين هدم منزل ومنشأة تجارية عائدة للمقدسيين

خارجية


الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام السلطات الإسرائيلية بهدم منزل ومنشأة تجارية عائدة للمقدسيين في بلدة سلوان في القدس المحتلة.اضافة اعلان


وحذرت الوزارة من أن عمليات الهدم والتهجير مرفوضة ومدانة و تُعد خرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال، وتغاير الجهود الدولية والاقليمية في تثبيت التهدئة.

وشددت الوزارة على ضرورة وقف خطط تهجير المقدسيين اللاشرعية واللاقانونية في سلوان وحي الشيخ جراح والكف عن الاستفزازات والاعتداءات واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس.

 




 

 


 

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