الأردن يرحب بإنشاء مجلس قيادة رئاسي في اليمن

الوكيل الإخباري - رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإصدار رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي قراراً، اليوم، يقضي بإنشاء مجلس قيادة رئاسي في اليمن، وفقاً للدستور اليمني وتطبيقاً لبنود المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ونقل السلطة لمجلس القيادة الرئاسي وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية اليمنية، لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية.

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وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول أن الأردن يدعم جهود حلّ الأزمة اليمنية وصولاً إلى حلٍ سياسيٍ يستند إلى المرجعيات المعتمدة المتمثلة؛ بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم (2216)، وبما يُفضي إلى إنهاء الأزمة في اليمن، وتحقيق الأمن والاستقرار، وبما يضمن وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ويرفع المعاناة عن شعبه الشقيق ويُلبي تطلعاته في الأمن والسلام.



وأضاف الناطق الرسمي أن المملكة تُثمن الدعم العاجل الذي أعلنت عنه، اليوم، المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدعم الاقتصاد اليمني، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، وتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة.



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