الخميس 07-04-2022
الوكيل الاخباري

الأرصاد تحذر من طقس الجمعة : ضباب وغبار ورياح

انخفاض أسعار الذهب عالميا

تنشيط السياحة: 60 دينارا دعم لتذاكر السياح القادمين عبر الملكية

منتدى الاستراتيجيات: أداء الأردن تحسن عالمياً في متانة النظام الصحي

حماية المستهلك: حملات مقاطعة في حال استمرار ارتفاع الأسعار

العتوم : لا تهاون في كل ما يمس الغذاء

الإفتاء تدعو للمساهمة في مشاريع وقفية خير الأردن

الأمانة: يمنع العمل بالحفر والإنشاءات ليلاً في رمضان

الثقافة تصدر الدستور الأردني بلغة بريل

6 إصابات إثر حريق محل حلويات في عمّان

الخميس، 07-04-2022 11:57 ص

الأردن يرحب بإنشاء مجلس قيادة رئاسي في اليمن

وزارة الخارجية


الوكيل الإخباري - رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإصدار رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي قراراً، اليوم، يقضي بإنشاء مجلس قيادة رئاسي في اليمن، وفقاً للدستور اليمني وتطبيقاً لبنود المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ونقل السلطة لمجلس القيادة الرئاسي وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية اليمنية، لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية.

اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول أن الأردن يدعم جهود حلّ الأزمة اليمنية وصولاً إلى حلٍ سياسيٍ يستند إلى المرجعيات المعتمدة المتمثلة؛ بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم (2216)، وبما يُفضي إلى إنهاء الأزمة في اليمن، وتحقيق الأمن والاستقرار، وبما يضمن وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ويرفع المعاناة عن شعبه الشقيق ويُلبي تطلعاته في الأمن والسلام.


وأضاف الناطق الرسمي أن المملكة تُثمن الدعم العاجل الذي أعلنت عنه، اليوم، المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدعم الاقتصاد اليمني، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، وتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
624ebd6d492d4 (1)

تنشيط السياحة: 60 دينارا دعم لتذاكر السياح القادمين عبر الملكية

0L5A1599 - Copy

منتدى الاستراتيجيات: أداء الأردن تحسن عالمياً في متانة النظام الصحي

0L5A1045

حماية المستهلك: حملات مقاطعة في حال استمرار ارتفاع الأسعار

image

العتوم : لا تهاون في كل ما يمس الغذاء

3

الهواري: نسعى لتطوير وتحسين الرعاية الصحية للمواطنين

44

الإفتاء تدعو للمساهمة في مشاريع وقفية خير الأردن

أخبار متعلقة
FNz6-pxXEAQtAJl

الخارجية: تسهيل إجراءات سفر 12 اردنيا من وارسو إلى الأردن

6229ed00d01a0

361 أردنيا وأسرهم وصلوا الأردن منذ بدء عملية الإجلاء من أوكرانيا

وزارة الخارجية

وصول 17 أردنياً قادماً من مدينة سومي إلى رومانيا - صور

index-5

الخارجية: الأردنيون الذين غادروا مدينة سومي الأوكرانية وصلوا بأمان إلى بولتافا

IMG_4307

أماكن تساقط الثلوج في الأردن خلال المنخفض القادم - أسماء

359812_48_1646635529

100 أردني و24 طالباً يغادرون سومي إلى بولتافا و رومانيا