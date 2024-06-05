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الأربعاء، 05-06-2024 01:48 م

الأردن يرحب باعتراف سلوفينيا بدولة فلسطين

وزارة الخارجية


الوكيل الاخباري - رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بقرار سلوفينيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة خطوة هامة باتجاه تنفيذ حل الدولتين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تثمين المملكة العالي لهذا القرار الذي يتسق والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس المحتلة، وعلى أهمية اتخاذ المجتمع الدولي خطوات عاجلة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما يكفل العودة إلى مسار يحقق السلام العادل والشامل ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويحقق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

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