الأردن يرحب بالجهود الأمريكية لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

الوكيل الاخباري - رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالتقدم الذي حققته الجهود الأميركية لترسيم الحدود بين الجمهورية اللبنانية الشقيقة وإسرائيل، ما سيتيح للبنان الإفادة من حقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط، وسيسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الأمن والاستقرار.



وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول دعم الأردن كل الخطوات التي تصب في مصلحة لبنان الشقيق وتخدم الأمن والاستقرار، ووقوف الأردن الكامل مع لبنان الشقيق في مواجهة التحديات.

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