الأردن يرحب بتجديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين

الوكيل الاخباري - رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، اليوم الخميس، تجديد الهدنة السارية في اليمن لمدة شهرين إضافيين.



وجدّدت الوزارة تأكيد استمرار المملكة في دعم الجهود والمساعي التي تبذلها الأمم المتحدة لحلّ الأزمة اليمنية، معربةً عن أملها في أن يسهم الإعلان عن تجديد الهدنة في تهيئة الظروف وصولاً إلى حلٍ سياسيٍ ينهي الأزمة في اليمن الشقيق، ويُعيد له أمنه واستقراره، ويرفع المعاناة عن شعبه الشقيق ويُلبي تطلعاته في الأمن والسلام.

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