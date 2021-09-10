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الجمعة، 10-09-2021 07:55 م

الأردن يرحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

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الوكيل الإخباري - رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة اليوم الجُمعة. 

وعبّر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول عن دعم المملكة لهذه الخطوة الهامّة لتمكين الأشقاء في الجمهورية اللبنانية من التصدي للتحديات، وبما يُسهم بتلبية تطلعاتهم، وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار. وأكّد على استمرار المملكة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء في الجمهورية اللبنانية وبما يعكس عُمق ومتانة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين. 

وأعرب عن تمنياته بأنّ تتكلل خطوات الحكومة اللبنانية الجديدة بالنجاح والتوفيق لما فيه خير الجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق.

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