الأردن يرحب بجهود وقف إطلاق النار في ليبيا

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم اهمية الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف النار في ليبيا والتوصل لحل سياسي للأزمة وفق قرارات الشرعية الدولية وبما يحفظ وحدة ليبيا وأمنها ويحمي مقدراتها ويحقق طموحات شعبها الشقيق.

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ورحب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز بالنتائج الإيجابية التي حققتها جلسات الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة في المملكة المغربية الشقيقة والاجتماع الذي استضافته جمهورية مصر العربية الشقيقة ومخرجات مؤتمر برلين الذي نظمته ألمانيا والأمم المتحدة.



وأكد الفايز أن المملكة ترحب بكل الجهود المستهدفة إنهاء الازمة عبر الحوار بين أطراف النزاع في ليبيا الشقيقة وتشيد بالروح الإيجابية للحوار وبالجهود التي يقوم بها الأشقاء والشركاء والدوليين للتوصل لحل سياسي للأزمة.



