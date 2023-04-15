الأردن يرحب بعملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين

الوكيل الاخباري - رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ببدء عملية تبادل الأسرى بين حكومة الجمهورية اليمنية الشقيقة والحوثيين، والتي أُعلن عنها يوم أمس الجمعة.

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وأشادت الوزارة بالدور الهام الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في رعاية عمليات تبادل الأسرى، وبالجهود البناءة لوفدي المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان الشقيقتين، التي أسهمت بالوصول إلى هذا الاتفاق.



وأعربت الوزارة عن أملها بأن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في اليمن الشقيق وفي المنطقة، خطوةً نحو تحقيق الهدنة وحل الأزمة في اليمن.