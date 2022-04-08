الأردن يرحب بعودة سفراء السعودية والكويت واليمن إلى لبنان

الوكيل الإخباري - رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإعلان الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت والجمهورية اليمنية عودة سفرائهم إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة.

اضافة اعلان



وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول أن عودة السفراء للعاصمة اللبنانية بيروت تعكس الحرص على تعزيز أواصر العلاقات العربية، مُؤكداً أهمية البيان الصادر عن رئيس مجلس الوزراء اللبناني مؤخراً حول علاقات لبنان مع دول مجلس التعاون الخليجي، ودور المبادرة الكويتية الخليجية لإنهاء الأزمة.



وأضاف أن الأردن يدعم عودة العلاقات الخليجية اللبنانية إلى مسارها الطبيعي تعزيزاً للتضامن العربي والقضايا العربية، وخطوة هامة لدعم لبنان الشقيق ودوره.