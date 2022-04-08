الجمعة 08-04-2022
الوكيل الاخباري

تفاصيل الوصول إلى منفذ عملية تل أبيب ومعلومات تنشر لأول مرة

الشيف التركي بوراك يؤدي صلاة الجمعة في الأقصى

تراجع أسعار النفط عالمياً

تفاصيل أسعار الذهب عالمياً

الأردن يرحب بعودة سفراء السعودية والكويت واليمن إلى لبنان

بيان صادر عن الغذاء والدواء بشأن شوكولاتة كيندر في الأسواق المحلية

الملك وولي العهد يؤديان صلاة الجمعة الأولى من رمضان في العقبة - صور

وزير المالية يبحث تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات المالية مع السعودية

80 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى

فعاليات رمضانية للأطفال في معان

الجمعة، 08-04-2022 03:15 م

الأردن يرحب بعودة سفراء السعودية والكويت واليمن إلى لبنان

الخارجية٢


الوكيل الإخباري - رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإعلان الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت والجمهورية اليمنية عودة سفرائهم إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة.

اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول أن عودة السفراء للعاصمة اللبنانية بيروت تعكس الحرص على تعزيز أواصر العلاقات العربية، مُؤكداً أهمية البيان الصادر عن رئيس مجلس الوزراء اللبناني مؤخراً حول علاقات لبنان مع دول مجلس التعاون الخليجي، ودور المبادرة الكويتية الخليجية لإنهاء الأزمة. 


وأضاف أن الأردن يدعم عودة العلاقات الخليجية اللبنانية إلى مسارها الطبيعي تعزيزاً للتضامن العربي والقضايا العربية، وخطوة هامة لدعم لبنان الشقيق ودوره.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كندر

بيان صادر عن الغذاء والدواء بشأن شوكولاتة كيندر في الأسواق المحلية

م٢

الملك وولي العهد يؤديان صلاة الجمعة الأولى من رمضان في العقبة - صور

العسعس

وزير المالية يبحث تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات المالية مع السعودية

معان

فعاليات رمضانية للأطفال في معان

رمضان

الإفتاء توضح حكم من وصل الماء إلى جوفه عند الوضوء وهو صائم

6250122bcb3b9

الدفاع المدني يتعامل مع 1054 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

أخبار متعلقة
العسعس

وزير المالية يبحث تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات المالية مع السعودية

image-1-2

2500 معتمر أردني غادروا لاداء مناسك العمرة في أول 3 أيام من رمضان

image-1-2

تكلفة رحلة العمرة .. 275 ديناراً في العشر الأوائل و 350 في الأواخر

1020191135728407836839

اللجنة الأردنية السعودية تبحث تعزيز التعاون في مختلف المجالات

153562980624635600

خط سكة حديدي جديد بين السعودية والاردن

c847c5d6-235c-4140-abad-589292f535ab

الأردن يؤكد على الدعم الثابت للبنان والعراق