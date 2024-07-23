الأردن يرحب بقرار "اليونسكو" إبقاء بلدة القدس على قائمة التراث المهدد بالخطر

الوكيل الإخباري

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- رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اعتماد لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، اليوم، بالإجماع، في دورتها ٤٦ المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي، قراراً يقضي بإبقاء وضع البلدة القديمة للقدس وأسوارها على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر جراء الإجراءات الإسرائيلية المهددة للتراث الثقافي في البلدة القديمة للقدس وتغيير الوضع القائم فيها.وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع المدينة المقدسة ووضعها القانوني لاغية وباطلة، مشدداً على ضرورة وقف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لجميع انتهاكاتها وإجراءاتها غير القانونية في البلدة القديمة للقدس.وأكد السفير القضاة أن القرار الذي تم اعتماده اليوم يؤكد على القرارات السابقة للجنة، وأعاد التذكير بقرارات اليونسكو الستة عشر التي عبرت جميعاً عن الأسف لفشل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في وقف أعمال الحفر والأنفاق وكل الأعمال الأخرى في القدس الشرقية والتي تعتبر غير قانونية وفق قواعد القانون الدولي، وتُشير إلى ضرورة الإسراع في تعيين ممثل دائم لليونسكو في البلدة القديمة للقدس لرصد كل ما يجري فيها ضمن اختصاصات المنظمة، ويدعو أيضاً لإرسال بعثة الرصد التفاعلي من اليونسكو إلى القدس لرصد جميع الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.وأضاف السفير القضاة أن تبني القرار جاء نتيجة جهود دبلوماسية أردنية بالتنسيق بين المملكة ودولة فلسطين والمجموعتين العربية والإسلامية في المنظمة، ويؤكد على جميع محاور الموقف الأردني إزاء البلدة القديمة للقدس وأسوارها، بما فيها الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.