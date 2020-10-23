الأردن يرحب بوقف إطلاق النار في ليبيا

الوكيل الإخباري - رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالإعلان عن توقيع اتفاق وقف إطلاق نار دائم في ليبيا والذي جرى توقيعه هذا اليوم في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

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وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله علي الفايز أهمية هذا الاتفاق في إتاحة البيئة المناسبة لاستكمال المسار السياسي وانخراط الاطراف الليبية في حوار ليبي-ليبي ومفاوضات سياسية جادة تستهدف انهاء الأزمة ووقف التدهور وإعادة الأمن والاستقرار وضمان سيادة ليبيا على أراضيها وحماية مصالح شعبها وفق المرجعيات المعتمدة وبما يضمن حماية شعب ليبيا الشقيق ومنع التدخلات الخارجية.



