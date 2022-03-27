الأردن يرصد هلال شهر رمضان يوم الجمعة المقبل

الوكيل الإخباري -

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قالت لجنة الأهلة والمواقيت في دائرة الإفتاء الأردنية، إن تحري هلال شهر رمضان سيكون يوم الجمعة الموافق 1 نيسان المقبل 29 شعبان 1443 هـ.وبينت اللجنة، أن التحري سيتم من خلال اللجنة المختصة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.وقال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية الدكتور عمار السكجي، إن الحسابات الفلكية تشير إلى أن هلال شهر رمضان هذا العام سيكون من الصعب رؤيته في الدول العربية.وبين السكجي لـ " الوكيل الإخباري" أن الإقتران المركزي فلكياً سيكون الساعة 9:30 من صباح الجمعة، وغروب القمر بعد الشمس خلال المساء، وعليه سيكون يوم السبت 2 نيسان المقبل أول أيام الشهر الفضيل وفقا للحسابات الفلكية.