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الخميس، 28-10-2021 08:35 ص

الأردن يرغب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية

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الوكيل الإخباري- قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن الجزائر والعراق والأردن لديهم رغبة في عودة سوريا لجامعة الدول العربية.

وأكد أن سوريا قد تعود للجامعة خلال القمة المقبلة في حال حدوث توافق عربي على مشروع القرار، مشيرا إلى رغبة عدد من الدول في ذلك.

وحول موقف عدد من الدول من عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة قال أبو الغيط، إن "بعض الدول العربية تنفتح بشكل هادئ على سوريا، لكن لم أرصد طلبا رسميا أو غير رسمي بشأن بدء عودة دمشق للمقعد"، لافتا إلى أن وزير الخارجية الجزائري أكد على تمسكه بعقد قمة في الجزائر بمارس 2022.

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