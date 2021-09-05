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الأحد، 05-09-2021 01:11 م

الأردن يستضيف اجتماعا لوزراء الطاقة في مصر وسوريا ولبنان

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الوكيل الاخباري -  بدعوة من وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هاله زواتي يستضيف الأردن يوم الأربعاء 8/9/2021 في العاصمة عمان، كلا من وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية ووزير النفط والثروة المعدنية في الجمهورية العربية السورية ووزير الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية لبحث سبل تعزيز التعاون لايصال الغاز المصري الى لبنان عبر الاردن.

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