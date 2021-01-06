الأردن يستضيف اجتماع مبادرة ستوكهولم اليوم

الوكيل الإخباري - يستضيف الأردن، الأربعاء، الاجتماع الوزاري الثالث لمبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووي ومعاهدة عدم الانتشار، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

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وأشارت الوزارة، أن الاجتماع عبر آلية الاتصال المرئي، بدعوة مشتركة من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، يشارك فيه "وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، ووزير خارجية السويد آن ليندا، ووزراء خارجية وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء في المبادرة، المكونة من الأرجنتين، كندا، إثيوبيا، فنلندا، ألمانيا، إندونيسيا، اليابان، الأردن، كازاخستان، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، جمهورية كوريا، إسبانيا، السويد، اضافة الى سويسرا".



ويشارك أيضا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الاجتماع من خلال كلمة رئيسية تلبيةً لدعوة موجهة من الرئاسة المشتركة للاجتماع.



ويعقب الاجتماع مؤتمر صحفي مشترك لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، ووزير خارجية السويد آن ليندا.

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