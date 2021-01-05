الأردن يستضيف اجتماع مبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووي

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





يستضيف الأردن يوم غد الأربعاء الاجتماع الوزاري الثالث لمبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووي ومعاهدة عدم الانتشار.ويشارك في الاجتماع عبر آلية الاتصال المرئي، بدعوة مشتركة من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، كل من وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، ووزيرة خارجية السويد آن ليندا، ووزراء خارجية وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء في المبادرة، والمكونة من الأرجنتين، كندا، إثيوبيا، فنلندا، ألمانيا، إندونيسيا، اليابان، الأردن، كازاخستان، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، جمهورية كوريا، إسبانيا، السويد، اضافة الى سويسرا.كما يشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الاجتماع من خلال كلمة رئيسية تلبيةً لدعوة موجهة من الرئاسة المشتركة للاجتماع.ويعقب الاجتماع مؤتمر صحفي مشترك لنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، ووزيرة خارجية السويد آن ليندا.