الأردن يستضيف الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية بشان القدس

الوكيل الإخباري - تستضيف المملكة الاجتماع الطارئ لجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة يوم غد الخميس.
ووفقا لوزارة الخارجية، يترأس الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.
وسيبحث الاجتماع التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى وسبل التصدي له وما نتج عنه من تداعيات وجهود الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها، ووقف جميع الممارسات التي تستهدف المساس بهذا الوضع.
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وتضم اللجنة الوزارية في عضويتها؛ الأردن (رئاسة اللجنة)، الجزائر، السعودية، فلسطين، قطر، مصر، المغرب، تونس، الإمارات، بالإضافة للأمين العام لجامعة الدول العربية، وستشارك الكويت في الاجتماع الطارئ للجنة.
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