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الثلاثاء، 12-12-2023 03:04 م

الأردن يستضيف التمرين الإقليمي متعدد التخصصات لمحاكاة الاستجابة الإنسانية

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الوكيل الإخباري - ترجمة للجهود والمساعي الدولية التي يبذلها جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني، في بناء جسور الثقة والتعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية، استضافت المملكة التمرين الإقليمي متعدد التخصصات لمحاكاة الاستجابة الإنسانية (IHRSE).

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وجاء تنفيذ التمرين بالتعاون بين مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومبادرة هارفارد الإنسانية، وتم إجراء التمرين في مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC) في الفترة من 3 إلى 12 كانون الأول الحالي في عمّان.


ويأتي الهدف الأساسي لهذا التمرين، لتنمية قادة الطوارئ المستقبليين من متدربين في دول الشرق الأوسط وأفريقيا بالمهارات اللازمة للتحضير والاستجابة بفعالية وكفاءة للأزمات الإنسانية المعقدة.


وقالت المسؤول الإقليمي لكوادر الطوارئ الطبية الدكتورة سمر المتوكل "إنها لحظة رائعة أن يتم إجراء هذا التمرين لأول مرة خارج الولايات المتحدة الأميركية لدعم الاستجابة الإنسانية في مناطق أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تحدث معظم الأزمات في العالم، ولا تزال بلدان منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا هي الأكثر عرضة لحالات الطوارئ المستمرة والجديدة؛ ونحن فخورون بدعم بناء قدرات المستجيبين الإنسانيين في هذه المناطق".


وأكد المدير العام لمركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC)، إن الموقع الجيوسياسي للأردن وما تتمتع به المملكة من أمن واستقرار وفّر بيئة مناسبة لعمل المنظمات الإنسانية، إضافة إلى تدريب الكوادر البشرية للمنظمات وجمهورها المستهدف في المعاهد والمراكز التدريبية في الأردن وعلى رأسها مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC)".


وضم التمرين 65 مشاركا من 52 دولة ومنظمة غير حكومية في منطقتي الشرق الأوسط، وأفريقيا، ويشارك في البرنامج أيضا 22 متخصصا أردنيا في مجال الطوارئ من وزارة الصحة، ووزارة الداخلية، والمركز الأردني لمكافحة الأمراض، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وأكثر من 100 متطوع بما في ذلك أطباء جامعيون من أربع جامعات طب أردنية، وقد انضم إلى البرنامج خمسة من العاملين في الهلال الأحمر الفلسطيني في الضفة الغربية.

 




 

 


 

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