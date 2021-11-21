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الأحد، 21-11-2021 12:41 م

الأردن يستضيف النسخة السادسة من المنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي

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الوكيل الإخباري- تحت رعاية سمو الأمير علي بن الحسين، يستضيف الأردن في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي المنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي بنسخته السادسة ، بعنوان "إعادة بناء استراتيجيات التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي من أجل تفاعل ومشاركة بشرية أفضل".

وقالت شركة لحظات الإبداع، إنّ المنتدى سيناقش التوجهات الجديدة لصناعة المحتوى بما ينسجم والتطورات الجديدة التي أحدثتها جائحة كورونا لضمان الحفاظ على تفاعل ومشاركة الجمهور، إضافة إلى مناقشة أفضل الاستراتيجيات التي تنفذها الشركات العالمية الأكثر نجاحاً في تسويق منتجاتها. ويشارك في المنتدى شركات التسويق والعلاقات العامة وشخصيات إعلامية ومؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي.

الرئيس التنفيذي لشركة لحظات الإبداع، أيمن ارشيد، قال إنّ المنتدى سيناقش أبرز التجارب والأفكار المبتكرة في مجال التسويق، كما سيسلط الضوء على أفضل الممارسات الناجحة في هذا المجال بما يعود بالفائدة على الشركات والعلامات التجارية والحكومات والأفراد.

يشار إلى أن فعاليات المنتدى تتضمن توزيع جائزة "التواصل الاجتماعي العالمي"، وهي الجائزة الأولى من نوعها عالمياً، التي سيتم من خلالها تكريم المؤسسات والعلامات التجارية التي تستخدم منصات التواصل الاجتماعي ضمن خططها التسويقية وتتبع طرقا إبداعية ومحتوى مبتكرا للتواصل مع جمهورها.

ومن أبرز المتحدثين في المنتدى ، وزيرة السياحة الأسبق والشريك الإداري في شركة "ادففيس" للاتصال الاستراتيجي، سوزان عفانة، ووزير الشباب السابق ورئيس مجلس إدارة شركة نماء للاستشارات الاستراتيجية الدكتور فارس بريزات، والمستشار القانوني لرئيس الوزراء الأسبق/ مدير عام هيئة الإعلام المرئي والمسموع الأسبق محمد قطيشات، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات.

في حين يتحدث من خارج الأردن، نائب رئيس شبكة "سي.ان.ان" ومسؤولة الخدمات العربية، كارولين فرج، والإعلامي اللبناني ورئيس مؤسسة تكريم، ريكاردو كرم، والسيناريست والمؤلف المصري ومدير مجموعة العدل، الدكتور مدحت العدل.

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