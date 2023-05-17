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الأربعاء، 17-05-2023 05:21 م

الأردن يستعد لحفل زفاف ملكي هو الأول منذ سنوات

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الوكيل الاخباري - يستعد الأردن لحفل زفاف ملكي هو الأول منذ سنوات طويلة، حيث يُعقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد على الآنسة رجوة خالد السيف في الأول من حزيران، في احتفال مهيب بتقاليد ملكية هاشمية أردنية عريقة متوارثة وحاضرة في ذاكرة الأردنيين والعالم، حيث ستتبع مراسم حفل الزفاف التقاليد والبروتوكولات الخاصة بالأعراس الملكية الهاشمية الأردنية.
 

عقد القران

ومن المقرر أن يعقد قران ولي العهد في قصر زهران بعمّان أحد أقدم القصور التي تم تشييدها في العاصمة، حيث شهد العديد من الأعراس الملكية، من أبرزها حفل زفاف والده جلالة الملك عبدالله الثاني وجده المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال.

موكب الزفاف

وسيتسنى لآلاف الأردنيين والمقيمين المشاركة في الاحتفال ضمن مسار الموكب الأحمر السامي الذي سيسلكه العروسان الذي لطالما ارتبط بالمناسبات الوطنية ويألفه الأردنيون.

عشاء السيدات

وقبل حفل الزفاف بأسبوع وتحديدا في 22 أيار تُقيم الملكة رانيا العبدالله مأدبة عشاء في مضارب بني هاشم في قصر رغدان، حيث سيحضره العديد من الأميرات والسيدات والآنسات بحضور عائلتي العروسين وشخصيات نسائية من مختلف المناطق الأردنية.

"القرا" عشاء جلالة الملك في مضارب بني هاشم

فيما سيولم جلالة الملك عبدالله الثاني حفل عشاء "القرا - وليمة العرس" في 31 من الشهر الحالي بمضارب بني هاشم بحضور أفراد العائلة المالكة ورجالات دولة ومسؤولين ووزراء وأعيان ونواب ووجهاء عشائر ومخيمات وشباب رياديين وغيرهم من ممثلي الفعاليات الشعبية والرسمية.

فرح أردني بمشاركة عربية وعالمية

ومن منطلق مكانة جلالة الملك العالمية من المتوقع أن يشارك زعماء وقادة دول وشخصيات عامة عربية وعالمية الأردنيين فرحهم الملكي .

حفل الحسينية

وسيقام حفل استقبال بمناسبة زفاف ولي العهد في قصر الحسينية، الذي اكتسب اسمه من مجاورته لمسجد الملك الراحل الحسين بن طلال، ويجمع تصميمه بين التراث المعماري العربي الإسلامي المتمثل في الأقواس والزخارف على الجدران والأبواب، وبساطة التصميم الداخلي ورونقه.


عطلة رسمية وتأجيل الفعاليات

وأعلنت الحكومة عطلة رسمية بمناسبة زفاف سمو ولي العهد اعتبارا من الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء 31 أيار وحتى مساء الخميس الأول من حزيران.

الحسين ورجوة..

وتعرّف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة خالد السيف عبر صديقة مشتركة بحسب ما كشف ولي العهد في حديث سابق.

وأعلن الديوان الملكي الهاشمي خطوبة ولي العهد ورجوة في السابع عشر من آب عام 2022، بالعاصمة السعودية الرياض.

#نفرح_بالحسين

ونشر الديوان الملكي الهاشمي الشعار الرسمي لمناسبة عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف، ووضع وسما بعنوان (#نفرح_بالحسين).

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