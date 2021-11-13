الأردن يستقبل اليوم 14 رحلة لسياح أجانب بطيران منخفض التكاليف

الوكيل الإخباري- قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات ان المملكة استقبلت اليوم السبت من خلال مطار الملكة علياء الدولي عمان ومطار الملك حسين في العقبة ما مجموعه 14 رحلة سياحية ضمن طيران منخفض التكاليف.



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وبين عربيات ان عدد الطائرات التي تحمل سياحا اجانب كانت كالتالي 9 طائرات حطت في مطار الملكة علياء الدولي قادمة من خلال خطوط شركة راين اير تضمنت سياحا من ميلان وبودابست وبروكسل وبولونيا ومالطا وفينا وستوتجارت بينما حطت في العقبة 5 طائرات منخفضة التكاليف تضمنت 3 طائرات ايزي جت تحمل سياحا من برلين و جينيف ولندن و طائرتان تابعة لشركة راين اير تحمل سياحا من صوفيا وميلان .



واضاف عربيات ان ذلك يأتي ضمن جهود هيئة تنشيط السياحة في استقطاب طيران منخفض التكاليف و الذي بات يشهد منذ منتصف العام الحالي ارتفاعا في رحلات الطيران السياحية للمملكة بعد عودة رحلات شركات الطيران المنخفضة التكاليف والتي تعاقدت معها هيئة تنشيط السياحة لجذب السياح للمملكة .



واكد عربيات إن "التعاقد مع شركات الطيران منخفض التكاليف جاء ضمن الخطة الحكومية المعلنة مؤخرا ، التي تعمل عليها الهيئة لجذب مزيد من السياح للمملكة ".