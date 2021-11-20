الأردن يستقبل 12 رحلة سياحية للطيران منخفض التكاليف

الوكيل الإخباري - استقبل مطار الملكة علياء الدولي في عمان ومطار الملك حسين في العقبة، اليوم السبت، 12 رحلة سياحية عبر طيران منخفض التكاليف من 11 وجهة أوروبية.

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وقال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات في بيان صحافي ، إن مطار الملكة علياء الدولي استقبل 8 رحلات سياحية لطيران منخفض التكاليف من خلال شركة "راين اير"، فيما استقبل مطار الملك حسين الدولي في العقبة 4 رحلات سياحية لطيران منخفض التكاليف، منها 3 رحلات لشركة "ايزي جت" ورحلة واحدة لطيران "راين اير".



وأضاف أن هذا الارتفاع يأتي مع عودة رحلات شركات الطيران منخفض التكاليف التي تعاقدت معها الهيئة لجذب السياح إلى المملكة.



وأوضح عربيات أن السياح القادمين إلى مطار الملكة علياء الدولي من خلال شركة "راين اير" قدموا من الوجهات التالية: ميلان و براغ و ميمنجين وباريس و فيينا وبولونيا ولوقا وروما، بينما استقبل مطار الملك حسين الدولي في العقبة رحلة سياحية واحدة من روما من خلال شركة طيران "راين اير" وثلاث رحلات سياحية من خلال شركة طيران "ايزي جت" من برلين وجنيف ولندن.



وبين أن الهيئة و بالتعاون مع الوزارة تعمل على إعادة استقطاب سياح الطيران المنخفض، وأنواع السياح كافة بعد تراجع أعداد السياح جراء جائحة كورونا، متوقعا أن تشهد المملكة ارتفاعا في أعداد الرحلات السياحية مع دخول رحلات شركة الطيران "ويز اير" للمملكة منتصف الشهر المقبل.



وأشار عربيات إلى أن التعاقد مع شركات الطيران منخفض التكاليف جاء ضمن الخطة الحكومية المعلنة مؤخرا ، والتي تعمل عليها الهيئة لجذب مزيد من السياح إلى المملكة"، مبينا أن الطيران منخفض التكاليف "يعد محورا أساسيا ومهما لزيادة أعداد السياح وتحريك العجلة الاقتصادية بشكل عام من خلال زيادة الدخل السياحي".



ولفت إلى أن "شركات الطيران منخفض التكاليف تعد من أكبر وأقوى الشركات المتخصصة بالنقل السياحي بأسعار منخفضة على مستوى العالم".



وأشار عربيات إلى أن هيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة والآثار وشركات الطيران يعملون دوما لاستمرار هذا المشروع من أجل أن يكون الأردن الوجهة السياحية المفضلة لجميع أنماط السياح من مختلف دول العالم".

