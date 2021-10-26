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الثلاثاء، 26-10-2021 05:46 م

الأردن يستلم منحة أوكسجين طبي من السعودية

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الوكيل الاخباري - التقى وزير الصحة الدكتور فراس الهواري في مكتبه الثلاثاء، سفير خادم الحرمين الشريفين في عمّان نايف بن بندر السديري ومدير فرع الأردن لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سعود بن عبد العزيز الحزيم، حيث تم خلال اللقاء تدشين استلام مشروع تأمين مادة الاوكسجين الطبي ومستلزماته لعدد من مستشفيات وزارة الصحة للمساهمة في مجابهة جائحة كورونا.

وقال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري ان المنحة السعودية تؤكد حرص المملكة العربية السعودية بالوقوف إلى جانب الأردن لدعم جهوده نحو مكافحة جائحة كورونا وتعكس عمق العلاقات التاريخية والتعاون المستمر بين البلدين بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأضاف الهواري أن الأردن يتطلع دائماً إلى مزيد من التعاون بين الأردن والسعودية في مختلف المجالات وتحديداً في المجال الصحي خاصةً في ظل ما تواجهه الأنظمة الصحية العربية من آثار لجائحة كورونا.

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