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الخميس، 29-09-2022 02:45 م

الأردن يستهدف تحقيق الأمن الغذائي بحلول 2030

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشفت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021-2030، أن الأردن يسعى لتحقيق الأمن الغذائي بحلول عام 2030 من خلال استهداف جميع جوانب الأمن الغذائي بشكل كلي.اضافة اعلان


وقالت الاستراتيجية التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، إنه يمكن تحقيق الأمن الغذائي عن طريق اعتماد نظم غذائية مناسبة ومرنة، وهذا يستلزم بذل الجهود على مستوى الأفراد والأسر والمجتمعات مع تعزيز وجود بيئة تمكينية للأمن الغذائي.

وأوضحت أن تحقيق الأمن الغذائي مشروط باستمرار الدعم الحكومي والدولي لا سيما فيما يتعلق باللاجئين والمجتمعات المحلية التي تأثرت بالأزمة السورية.

وأشارت الاستراتيجية إلى أنه من المؤمل أن يكون الأردن مركزا لنقل التكنولوجيا المتصلة بالأمن الغذائي، كما سيعمل على بناء شراكات وآليات جديدة للتعاون مع دول المنطقة.

وبيّنت أن الأردن يستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تحسين أوضاعه على مؤشر الأمن الغذائي العالمي وعلى مؤشر الجوع العالمي.

وتعد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي أول استراتيجية يتم إعدادها للأمن الغذائي في الأردن تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بإعلان عام 2021 عاما للأمن الغذائي وأن يكون الأردن مركزا إقليميا للأمن الغذائي.

 




 

 


 

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