الجمعة 04-02-2022
الوكيل الاخباري

مسؤول بفريق الإنقاذ يكشف آخر تفاصيل حالة الطفل ريان

جهود إنقاذ الطفل المغربي ريان تدخل لحظاتها الأخيرة - بث مباشر

عمّان تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا الجمعة

الأردن يسجل أعلى حصيلة بإصابات كورونا - ارقام

أم ريان تروي قصة اختفائه ابنها وسقوطه في البئر

منع 22 طبيبا مصابا بكورونا من دخول امتحان برامج الإقامة

1050 طبيبا يتنافسون للالتحاق ببرامج الإقامة

ثلاثة أيام تحت الأرض.. كيف يواصل الطفل ريان الصمود؟

اجتماع وزاري أردني قطري لتسويق الكفاءات الأردنية

الأميرة غيداء تطلق حملة الأردن يتحدى السرطان

الجمعة، 04-02-2022 04:36 م

الأردن يسجل أعلى حصيلة بإصابات كورونا - ارقام

120222012380125001449


الوكيل الاخباري -يواصل الأردن تسجيل أعداد إصابات بفيروس كورونا بعد  ان سجل اليوم الجمعة 21386 إصابة، وهو الرقم الأعلى منذ بدء الجائحة.

اضافة اعلان

 

واعلنت وزارة الصحة ، الجمعة ، تسجيل 17 وفاة و 21386 اصابة جديدة بكورونا .

 

ووفقا للايجاز اليومي، بلغت النسب الايجابية للفحوصات 28.6 % .

 

وارتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة الى 13288 وفاة، وعدد الإصابات إلى مليون و 301 الف و492 اصابة.

 

وأجري 74731 فحصا مخبريا، بنسبة فحوص إيجابية قدرها 28.62%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 14963667 فحصا.


وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 12826 حالة؛ ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 1160624، فيما بلغ عدد الإصابات النشطة 127580.


وسُجلت 228 حالة إدخال جديدة إلى المستشفيات، فيما خرج منها 216، ويرقد في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 1101 إصابة.


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120222012380125001449

عمّان تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا الجمعة

3a003bd2-db5d-4dc9-b6aa-9596557418a4_16x9_1200x676

منع 22 طبيبا مصابا بكورونا من دخول امتحان برامج الإقامة

12202125124712848611671

1050 طبيبا يتنافسون للالتحاق ببرامج الإقامة

jY7o4wUvOmBjkgamwmCwIkSqSgfzHCToq3nA7llU

اجتماع وزاري أردني قطري لتسويق الكفاءات الأردنية

1643980278012

الأميرة غيداء تطلق حملة الأردن يتحدى السرطان

كبتاغون

السعودية تحبط تهريب شحنة مخدرات من الاردن

أخبار متعلقة
0L5A1604 - Copy

إرتفاع حالات كورونا النشطة في المملكة الى 27 ألفا و678 إصابة

122021179235838796887

17 وفاة و2789 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

61b37dfb4236040dc05ea0c2

"الصحة" تُصحّح خطأً في الإيجاز اليومي لحالات كورونا - تفاصيل

0L5A9566

المراكز التي يتوافر فيها مطعوم كورونا بدون موعد - أسماء

92021414515629181396

مراكز فحوصات كورونا العاملة طوال الأسبوع - أسماء

12022514531393718955

مراكز التطعيم ليوم السبت - أسماء