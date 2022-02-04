الأردن يسجل أعلى حصيلة بإصابات كورونا - ارقام

الوكيل الاخباري -يواصل الأردن تسجيل أعداد إصابات بفيروس كورونا بعد ان سجل اليوم الجمعة 21386 إصابة، وهو الرقم الأعلى منذ بدء الجائحة.

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واعلنت وزارة الصحة ، الجمعة ، تسجيل 17 وفاة و 21386 اصابة جديدة بكورونا .

ووفقا للايجاز اليومي، بلغت النسب الايجابية للفحوصات 28.6 % .

وارتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة الى 13288 وفاة، وعدد الإصابات إلى مليون و 301 الف و492 اصابة.

وأجري 74731 فحصا مخبريا، بنسبة فحوص إيجابية قدرها 28.62%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 14963667 فحصا.



وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 12826 حالة؛ ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 1160624، فيما بلغ عدد الإصابات النشطة 127580.



وسُجلت 228 حالة إدخال جديدة إلى المستشفيات، فيما خرج منها 216، ويرقد في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 1101 إصابة.







