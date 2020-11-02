الأردن يسجل رقما صادما باصابات كورونا اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردنوتاليا التفاصيل :الإصابات والشفاء والفحوصات:• سُجِّلت (5877) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:- (3361) في محافظة العاصمة عمّان.- (623) في محافظة إربد، منها (290) في الرمثا.- (197) في محافظة معان، منها (12) في البترا.- (107) في محافظة العقبة.- (75) في محافظة جرش.- (58) في محافظة الطفيلة.- (884) في محافظة الزرقاء.- (294) في محافظة البلقاء.- (108) في محافظة عجلون.- (87) في محافظة الكرك.- (75) في محافظة المفرق.- (8) في محافظة مأدبا.- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (81,743) حالة.- سُجّلت (47) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (913) حالة.- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (217) حالة، فيما غادرت (118) حالة. المستشفيات بعد شفائها.- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1,693) حالة، منهم (289) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.- تمّ إجراء (33,846) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1,913,801) فحصاً.