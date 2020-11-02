الإثنين 02-11-2020
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الإثنين، 02-11-2020 05:50 م

الأردن يسجل رقما صادما باصابات كورونا اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
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وتاليا التفاصيل :

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (5877) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (3361) في محافظة العاصمة عمّان.
- (623) في محافظة إربد، منها (290) في الرمثا.
- (197) في محافظة معان، منها (12) في البترا.
- (107) في محافظة العقبة.
- (75) في محافظة جرش. 
- (58) في محافظة الطفيلة.
- (884) في محافظة الزرقاء.
- (294) في محافظة البلقاء.
- (108) في محافظة عجلون.
- (87) في محافظة الكرك.
- (75) في محافظة المفرق.
- (8) في محافظة مأدبا.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (81,743) حالة.
- سُجّلت (47) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (913) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (217) حالة، فيما غادرت (118) حالة. المستشفيات بعد شفائها.
- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1,693) حالة، منهم (289) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.
- تمّ إجراء (33,846) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1,913,801) فحصاً.

 




 

 


 

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