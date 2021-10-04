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الإثنين، 04-10-2021 10:42 ص

الأردن يسير قافلة مساعدات جديدة الى فلسطين

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الوكيل الاخباري- سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة مساعدات انسانية بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي الى الضفة الغربية وقطاع غزة مكونة من 16 شاحنة تحمل الأدوية والمستلزمات الطبية والغذائية والإغاثية جزء كبير منها بتبرع سخي من نماء الخيرية- التابعة لجمعية الاصلاح الاجتماعي الكويتية.

وكان في وداع القافلة وفد من نماء الخيرية ضم رئيس مجلس ادارتها حمد الكندري والرئيس التنفيذي سعد العتيبي ومدير الاغاثة خالد الشامري.

وتحمل القافلة مساعدات اغاثيه وغذائية ومواد طبية سيتم تسليمها الى الجهات الرسمية والجمعيات الخيرية في قطاع غزة، كما ستسير الهيئة قافله تحوي اجهزة طبية وادوية ليصار الى تسليمها لمستشفى المقاصد في القدس.

وقال الكندري " ان قافلة المساعدات الكويتية جاءت من شعب الكويت لتصل الى الاخوه من أهلنا في قطاع غزة وتسليمها الى المتضررين من عدوان الاحتلال الأخير على غزة لمحاولة تضميد جراح المكلومين والجرحى والشهداء ومن هدمت بيوتهم، كما نشكر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية على تسهيلها ايصال هذه المساعدات والتنسيق مع الجهات المعنية لذلك."

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د. حسين الشبلي: "نعمل على مدار العام لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية لإرسال وتزويد أهلنا في فلسطين بالاحتياجات الاغاثية الطارئة، واتوجه بالشكر لدولة الكويت أميراً وحكومة وشعباً لوقوفهم الدائم إلى جانب أشقائهم الفلسطينيين".

وشكر هنا نماء الخيرية على ما قدموه ويقدموه دعما للأخوة في فلسطين بما يعكس موقف شعب الكويت وقيادتها الداعم دائما للاخوه الفلسطينيين.

وعبر الشبلي عن شكره لباقي المتبرعين من القطاع الخاص على مساهمتهم القيمة في تأمين الاحتياجات والمساعدات الإغاثية.

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