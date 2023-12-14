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الخميس، 14-12-2023 04:24 م

الأردن يسيّر 3 طائرات مساعدات إغاثية الأسبوع الحالي إلى غزة

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الوكيل الإخباري - أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية خلال الأسبوع الحالي، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، 3 طائرات محملة بـ41 طنا من الملابس الشتوية، والأدوية، والطرود الغذائية، لأهلنا في غزة، ليتم إدخالها من خلال معبر رفح.

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وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي في بيان اليوم الخميس، “لطالما تم اعتبار فصل الشتاء صعبًا على أهلنا في غزة، وفي ظل الظروف التي يمرون بها الآن ومنذ بداية شهر تشرين الأول، فإن الحاجة الى تأمينهم بالملابس الشتوية أصبح من ضمن أعلى الأولويات، وعليه يتم تنويع المواد المرسلة من طبية إلى غذائية إلى ملابس شتوية، لسد هذه الاحتياجات، وضمن القدرة المتاحة حاليا، ونسعى إلى إرسال المزيد من الطائرات وزيادة الكمية المرسلة”.


يشار إلى أنه وصل عدد الطائرات المرسلة من قبل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية إلى أهلنا في غزة 20 طائرة و39 شاحنة من المواد الطبية والغذائية والإغاثية.


وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم: JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06، أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى “اي فواتيركم” ومن خلال موقعها الإلكتروني www.jhco.org.jo.


 




 

 


 

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