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الأحد، 02-06-2024 12:43 م

الأردن يسير 40 شاحنة مساعدات جديدة إلى غزة

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الوكيل الاخباري - ارتفع عدد الشاحنات الأردنية التي تم إرسالها لأهالي قطاع غزة خلال أسبوع إلى 120 شاحنة، بعد عبور 40 شاحنة جديدة اليوم الأحد.اضافة اعلان


وسيرت والقافلة الجديدة من قبل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وبدعم عدد من المنظمات والشركات والمؤسسات ومنها أنيرا ومستشفى الإسراء ومستشفى الجزيرة وغرفة صناعة عمان وغرفة تجارة عمان وغيرها.

وحملت الشاحنات الطرود الغذائية الأساسية والمستهلكات والمستلزمات الطبية والأدوية، ليصار توزيعها على أهلنا في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د. حسين الشبلي إن الهيئة حرصت خلال هذا الأسبوع على تغطية الاحتياجات الضرورية لأهلنا في غزة، مبيناً أنه تم التعاون مع عدد من المؤسسات والشركات ومنظمات لضمان تنوع المواد والتبرعات.

وأضاف أن الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية والطبية والغذائية، يتم تسليمها للجهات المعنية والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين من أهلنا في غزة.

وأوضح الشبلي أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم إلى 1797 شاحنة و53 طائرة عبر العريش.

وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الإلكتروني www.jhco.org.jo.

 




 

 


 

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