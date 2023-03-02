الأردن يسيّر 5 قوافل مساعدات إغاثية إلى سوريا خلال أسبوع

الوكيل الإخباري - سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية 5 قوافل مساعدات إنسانية جديدة إلى سوريا، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، مكونة من 35 شاحنة لتسليمها إلى الهلال الأحمر السوري، ومنظمات الأمم المتحدة في المناطق المتضررة.

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وقال الهيئة في بيان اليوم الخميس، إن الشاحنات تحمل على متنها حرامات، فرشات، طرودا صحية، مواد غذائية، مستلزمات طبية، وأدوية، وحسب قوائم الاحتياجات الواردة من السلطات المعنية.



وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي إنه واستمرارا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، عملنا على مدار الأسبوع لتكثيف الدعم وإرسال المساعدات والمعونات للأشقاء في سوريا نظرًا لسوء الأوضاع التي يمرون بها، والتي خلّفها الزلزال، مشيرا إلى استمرار إرسال القوافل الإغاثية والإنسانية خلال الأيام المقبلة.



وأضاف الشبلي، إن التبرعات الواردة على حسابات الهيئة البنكية والتبرعات العينية في مستودعاتها ما تزال مستمرة ومستمرون نحن في استقبالها لتأمين الدعم ومد يد العون لمحتاجيها.



وتستقبل الهيئة التبرعات العينية ضمن قائمة محددة، ويجري تحديثها كلما استجد الطلب لتلبية الاحتياجات، والمتمثلة بالخيم العائلية، مولدات كهربائية، مستلزمات أطفال وكبار سن، حليب أطفال، طرود، مواد غذائية، أسرّة طوي، صوبات، حرامات، بطانيات، فرشات، حصائر، مخدات، مصابيح يدوية، ملابس، أحذية شتوية جديدة، مياه معدنية، أدوية، مستلزمات طبية، حقائب نوم، طرود صحية، وحافظات طعام.



كما تشمل أجهزة تنفس، حقائب إسعافات أولية، وإنعاش ومعدات إزالة أنقاض ومعدات إنقاذ، واسطوانات أكسجين مع مقياس تدفق وأسرة مرضى وعربات نقل مرضى، وأقنعة أوكسجين للكبار، والصغار وشاش طبي وكفوف طبية معقمة وسيارات إسعاف، وأدوات جراحة عامة.