السبت 25-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الأردن يشارك اجتماعات الدورة (77) لجمعية الصحة العالمية

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السبت، 25-05-2024 01:12 م

الأردن يشارك اجتماعات الدورة (77) لجمعية الصحة العالمية

علم


الوكيل الاخباري - يشارك الأردن اعتبارا يوم بعد غد الاثنين، في اجتماعات الدورة (77) لجمعية الصحة العالمية المنعقدة بمدينة جنيف في سويسرا خلال الفترة من 27 أيار ولغاية الأول من حزيران تحت شعار "الجميع من أجل الصحة، والصحة من أجل الجميع".

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وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي اليوم السبت، إن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري يترأس الوفد الأردني المشارك في هذه الاجتماعات، ويلقي كلمة باسم الأردن أمام الجمعية كما يلقي الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الدورة (77) لجمعية الصحة العالمية.


كما سيسبق اجتماعات جمعية الصحة العالمية، اجتماعا لمجلس وزراء الصحة العرب يتم عقده غدا الأحد في مدينة جنيف السويسرية بمشاركة أردنية برئاسة الوزير الهواري.


ويضم الوفد الأردني كلاً من المندوب الدائم للمملكة في جنيف السفير وليد عبيدات والأمين العام لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة الهام خريسات ومدير مديرية إدارة المشاريع والتخطيط والتعاون الدولي المهندسة هدى عبابنة ومدير مديرية الأمراض غير السارية الدكتور أنس المحتسب ومدير مديرية الأمراض السارية الدكتور محمد الحوارات والمستشار الدكتور محمد العقيل والسكرتير الأول أحمد الفار من البعثة الأردنية في جنيف.


وتتمحور أجندة عمل جمعية الصحة العالمية هذا العام حول الأهداف المليارية الثلاثة لمنظمة الصحة العالمية والمتمثلة في استفادة مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة، وحماية مليار شخص آخر من الطوارئ الصحية على نحو أفضل، وتمتع مليار شخص آخر بمزيد من الصحة والعافية.


وينتظر حسب بلاغ لمنظمة الصحة العالمية، أن تشمل المناقشات والقرارات الرئيسية المتوقعة خلال أشغال الجمعية الموافقة على برنامج العمل العام الرابع عشر لمنظمة الصحة العالمية، حيث تتناول استراتيجية الصحة العالمية الجديدة للمنظمة 2025-2028 الآثار الصحية الناجمة عن الاتجاهات الكبرى مثل تغير المناخ والشيخوخة والهجرة والتقدم العلمي والتكنولوجي.


 




 

 


 

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