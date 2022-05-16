الإثنين 16-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الحياري والأزايدة

إندونيسيا.. مقتل 14 شخصا على الأقل بعد اصطدام حافلة بلوحة إعلانات

الأردن يشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات الثلاثاء

السويد تقرر رسميا الانضمام إلى حلف الناتو

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا بالضفة الغربية

تصاعد حالات الإعتراض على الأداء التحكيمي بدوري المحترفين (فيديو)

وسام الملك عبدالله للتميز لطبيب ألماني

صدور ارادات ملكية سامية

حريق مركبة قرب ميدان الحرمين في عمان

أسعار القمح عالميا تصل إلى مستوى قياسي جديد بعد قرار الهند

الإثنين، 16-05-2022 04:41 م

الأردن يشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات الثلاثاء

11af189b-f7d8-48c0-9712-8d05605214b6


الوكيل الإخباري - يشارك الأردن العالم الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات، الذي يصادف 17 أيار من كل عام، حيث الغرض من هذا اليوم إذكاء الوعي بالإمكانيات التي من شأن استعمال الإنترنت وغيرها من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن يوفرها لشتى المجتمعات والاقتصادات، و بالسبل المؤدية إلى سد الفجوة الرقمية.

اضافة اعلان


وبحسب موقع الأمم المتحدة يصادف 17 أيار الذكرى السنوية لتوقيع الاتفاقية الدولية الأولى للبرق وإنشاء الاتحاد الدولي للاتصالات، ويجري الاحتفال سنوياً منذ عام 1969 باليوم العالمي للاتصالات في 17 أيار/مايو الموافق ليوم تأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات وتوقيع الاتفاقية الدولية الأولى للبرق في عام 1865. وأرسى الاحتفال بهذا اليوم مؤتمر المندوبين المفوضين في مالقة، طوريمولينوس في عام 1973.


وفي تشرين الثاني 2005، دعت القمة العالمية لمجتمع المعلومات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إعلان 17 مايو يوماً عالمياً لمجتمع المعلومات من أجل تسليط الضوء على أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومجموعة القضايا المتعددة المتعلقة بمجتمع المعلومات التي أثارتها القمة العالمية. ومن ثم، اعتمدت الجمعية العامة قراراً (A/RES/60/252) في آذار/مارس 2006 قررت فيه الاحتفال باليوم العالمي لمجتمع المعلومات في 17 مايو من كل عام.


وفي تشرين الثاني 2006، قرر مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد في أنطاكيا، تركيا، الاحتفال بالمناسبتين معاً في يوم واحد هو اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات في 17 أيار/مايو من كل عام. ويدعو المؤتمر في قراره 68 المحدَّث الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات إلى الاحتفال سنوياً بهذا اليوم من خلال تنظيم برامج وطنية.
 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الحياري والأزايدة

الصناعة_والتجارة

مقترح لتشكيل إتحاد لغرف الصناعة والتجارة بالأردن

WhatsApp Image 2022-05-16 at 4.40.12 PM

العمل: أولويتنا تشغيل الأردنيين في كافة القطاعات

image

وسام الملك عبدالله للتميز لطبيب ألماني

إرادة ملكية

صدور ارادات ملكية سامية

63017_1_1635793669

الموافقة على تأسيس حزبين جديدين

أخبار متعلقة
image

بعد قرار السعودية.. سيدات من الأردن ذهبن للعمرة دون محرم

كمم

صبيح المصري: متفائل بالفترة المقبلة ومستمرون بالإستثمار في الأردن

0L5A0349

الخصاونة: الأردن بعيد كل البعد عن الإفلاس

3_9

القطاع التجاري يهنئ الملك بمناسبة نجاح العملية الجراحية

Exhibits-1-1-scaled-872x600

تجديد اتفاقية التعاون بين التنمية الاجتماعية ومتحف الأطفال

1601079

دراسة: دور رعاية المسنين في الأردن تفتقر للكوادر المدربة