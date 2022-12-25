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الأحد، 25-12-2022 11:53 م

الأردن يشارك بأعمال الدورة 109لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين

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الوكيل الاخباري - شارك الأردن ممثلا بمدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، اليوم الأحد، بأعمال الدورة 109 لمؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

وأكد خرفان في كلمته بحسب بيان صحفي لدائرة الشؤون الفلسطينية موقف الحكومة الأردنية الثابت والواضح والمستمد من توجيهات جلالة الملك الهادف إلى الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكد، أن الحكومة الأردنية تواصل دعمها لصمود الأشقاء الفلسطينيين في القدس والتصدي لأي محاولة من الاحتلال لتغيير الوضع التاريخي والقانوني فيها، تأكيدًا للدور التاريخي والديني في حماية المقدسات في القدس انطلاقًا من الوصاية الهاشمية التاريخية عليها.

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