الأردن يشارك باجتماعات الكونغرس الدولي للرياضات العسكرية

الوكيل الاخباري -

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يشارك الأردن في اجتماعات الكونغرس الدولي للرياضات العسكرية (سيزم) الذي انطلقت فعالياته أمس عبر الاتصال المرئي (زووم) وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل.ويترأس الوفد الأردني في هذا الاجتماع مدير الاتحاد الرياضي العسكري العميد جهاد قطيشات وعضوية المقدم فراس البطانية.ويهدف الاجتماع إلى مناقشة التحضير لروزنامة الاتحاد الدولي للعام المقبل.وأكد ركن اول نشاطات وألعاب رياضية في الاتحاد الرياضي العسكري النقيب محمد المناصير ان الوفد الأردني يسهم دوما في اثراء الاجتماعات الدولية المتعلقة بالرياضة العسكرية لما يتمتع به الاردن من سمعة طيبة بين أعضاء الاتحاد الدولي إلى جانب الاهتمام الكبير للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي بتفعيل دور الاتحاد في المحافل الدولية.وأشار المناصير إلى مشاركة الأردن في اجتماعات الاتحاد الآسيوي للرياضات العسكرية الذي أقيم على هامش اجتماعات الاتحاد الدولي.إلى ذلك، يعقد غدا في مديرية الاتحاد الرياضي العسكري الاجتماع التنسيقي للبطولة القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي لكرة اليد والتي يشارك فيها خمسة فرق تمثل وحدات وتشكيلات القوات المسلحة.