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الثلاثاء، 22-11-2022 11:39 م

الأردن يشارك باجتماعات مجلس وزراء النقل العرب بالإسكندرية

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الوكيل الاخباري - شارك وزير النقل المهندس ماهر أبو السمن والوفد الأردني اليوم الثلاثاء، باجتماعات الدورة 35 لمجلس وزراء النقل العرب، التي تعقد في مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية.

واستعرض المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب بنود جدول الأعمال واهم المواضيع المشتركة التي تساهم في تعزيز وتسهيل حركة النقل بين الدول العربية.

يذكر بأن المهندس أبو السمن سيعقد عددا من الاجتماعات الثنائية الجانبية مع وزراء النقل المشاركين في الاجتماعات، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع نائب وزير النقل السعودي لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين وخصوصا في مجال النقل البري.

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