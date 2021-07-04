الأردن يشارك باجتماع أجهزة الرقابة المالية العربية بالدوحة غداً

الوكيل الاخباري -

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يشارك الأردن ممثلا برئيس ديوان المحاسبة، في الاجتماع الـ62 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الأرابوساي"، والذي يعقد غدا الاثنين، ويستمر على مدى يومين.وسيناقش الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول الأعمال، من ضمنها تقرير رئيس المجلس التنفيذي عن نشاطه ونشاط المجلس منذ اجتماعه الحادي والستين، ومقترح رئيس المجلس بشأن المبادرات التطويرية لفائدة المنظمة، بالإضافة إلى تقارير الأمانة العامة واللجان الفرعية التابعة للمنظمة.