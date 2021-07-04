الأحد 04-07-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

مراكز شبابية في مادبا تستضيف معسكرات أنماط الحياة الصحية

إطلاق حملة كسوة العيد بالسلط

كندا تلغي الحجر الصحي للعائدين من مواطنيها المطعمين ضد كورونا

لبنان يقدر عدد المصابين بمتحور دلتا بـ 100 حالة

ضبط مصنع يستخدم مواد منتهية الصلاحية بالبلقاء

العقبة تشهد اقبالا كبيرا للزوار بعد إعلانها منطقة آمنة من كورونا

إندونيسيا تمنع الأشخاص غير متلقي لقاح كورونا من دخول أراضيها

المصري يوضح حقيقة ما نسب اليه بشأن القوات الأمريكية

العرموطي: القضاء الأردني مستودع العدالة والطريق الآمن لمجتمع السلم

الأحد، 04-07-2021 10:25 م

الأردن يشارك باجتماع أجهزة الرقابة المالية العربية بالدوحة غداً

72021393013709424479



 الوكيل الاخباري - يشارك الأردن ممثلا برئيس ديوان المحاسبة، في الاجتماع الـ62 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الأرابوساي"، والذي يعقد غدا الاثنين، ويستمر على مدى يومين.اضافة اعلان


وسيناقش الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول الأعمال، من ضمنها تقرير رئيس المجلس التنفيذي عن نشاطه ونشاط المجلس منذ اجتماعه الحادي والستين، ومقترح رئيس المجلس بشأن المبادرات التطويرية لفائدة المنظمة، بالإضافة إلى تقارير الأمانة العامة واللجان الفرعية التابعة للمنظمة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
620213201253441796905

مراكز شبابية في مادبا تستضيف معسكرات أنماط الحياة الصحية

w

إطلاق حملة كسوة العيد بالسلط

6202130222849433660106

ضبط مصنع يستخدم مواد منتهية الصلاحية بالبلقاء

72021415715459388371

العقبة تشهد اقبالا كبيرا للزوار بعد إعلانها منطقة آمنة من كورونا

dddd

المصري يوضح حقيقة ما نسب اليه بشأن القوات الأمريكية

w

العرموطي: القضاء الأردني مستودع العدالة والطريق الآمن لمجتمع السلم

أخبار متعلقة
f

وفد من اتحاد الجامعات العربية يزور جامعة الحسين التقنية

1 (20)

الطراونة : دول العالم تراقب عن كثب السلالات المتحورة