الأردن يشارك باجتماع اللجنة الدولية لتقييم المركز الإقليمي الروسي لعلوم الفضاء

الوكيل الإخباري - شارك مدير عام المركز الجغرافي الملكي الأردني معمر كامل الحدادين، ممثلا عن الأردن في اجتماع اللجنة الدولية لتقييم المركز الإقليمي الروسي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء التابع للأمم المتحدة.

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وأوضح بيان صادر عن المركز السبت، أن اجتماعات اللجنة في موسكو والتي تستضيفها مؤسسة الفضاء الحكومية لمنطقة الوروآسيوية قد عقدت خلال الفترة من 9 الى 14 آب الحالي.



وأشار البيان، إلى أن اللجنة شكلت من قبل مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، وتضم في عضويتها 30 ممثلا من مختلف دول العالم.



وتركزت مهمة اللجنة، على تقييم الجانب الأكاديمي والفني وتقييم المرافق والمنشآت في الجامعات والمعاهد التابعة للمركز المنوي إطلاقه في المستقبل القريب، حيث تمنح درجة الماجستير في أربعة تخصصات بمجال علوم وتطبيقات الفضاء وهي نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، الاتصالات الفضائية، وقانون الفضاء والأرصاد الجوية الفضائية.



يذكر انه يوجد ستة مراكز إقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى العالم تتوزع في الهند لمنطقة المحيط الهادي والمغرب ونيجيريا لمنطقة إفريقيا والبرازيل لمنطقة أميركا الجنوبية والمكسيك لأمريكا اللاتينية والكاريبي والأردن لمنطقة غرب آسيا والصين لمنطقة آسيا والمحيط الهادي.

