الأردن يشارك باجتماع في القاهرة اليوم

الوكيل الإخباري - يشارك الأردن، الاثنين، في الاجتماع الوزاري الرباعي في إطار مجموعة ميونخ، حسب بيان وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

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ووفق الوزارة، يشارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي بالاجتماع المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة.

ويأتي الاجتماع لاستكمال الجهود المستهدفة لإطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع (الفلسطيني الإسرائيلي) على أساس حل الدولتين.

ويضم الاجتماع وزراء خارجية الأردن ومصر وألمانيا وفرنسا.



وكان الأردن استضاف الاجتماع الثالث لمجموعة ميونخ في أيلول/سبتمبر 2020.

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