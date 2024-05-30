الأردن يشارك بالمؤتمر الدولي في موضوع إزالة الألغام للأغراض الإنسانية

الوكيل الإخباري - شارك الأردن بالمؤتمر الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية تحت شعار "خفض أثر الألغام على البيئة: تعبئة الموارد لمستقبل آمن وأخضر"، الذي بدأ أعماله في أذربيجان اليوم الخميس، بالتعاون مع الوكالة الأذربيجانية لإزالة الألغام والبرنامج الإنمائي الأممي.

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ويمثل الأردن في المؤتمر اللجنة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل بمشاركة أكثر من 300 شخص يمثلون 75 بلدا.



وبحسب بيان للسفارة الأذربيجانية في عمان، يهدف المؤتمر الذي يستمر يومين، إلى تعزيز شراكات دولية في مجال إزالة الألغام للأغراض الإنسانية ومناقشة طرق تعبئة الموارد المالية لخفض أثر التلوث بالألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب على البيئة.



ودعا الرئيس الأذربيجاني الهام علييف، في نداء وجهه للمشاركين بالمؤتمر وقرأه نيابة عنه مساعده مدير قسم السياسة الخارجية لدى الإدارة الرئاسية حكمة حاجييف، المجتمع الدولي الى تقديم الدعم السياسي والعملي الكافي للتخفيف من العواقب الإنسانية للألغام وإزالتها من المناطق المتضررة، مشيرا إلى أن أذربيجان أطلقت مبادرة لإنشاء فريق اتصال خاص معني بإزالة الألغام للأغراض الإنسانية داخل حركة عدم الانحياز، وقد بدأت مجموعة الاتصال عملها منذ أيلول الماضي.



وأشار إلى أن أذربيجان أعلنت رسميًا العام الماضي، أن إزالة الألغام للأغراض الإنسانية هي الهدف الوطني الثامن عشر للتنمية المستدامة، ونحن نعمل على ضمان الاعتراف بهذه القضية باعتبارها الهدف العالمي الثامن عشر للتنمية المستدامة للأمم المتحدة.