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الأحد، 26-09-2021 08:40 م

الأردن يشارك بالمنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة

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الوكيل الاخباري - شارك وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين، على رأس وفد إعلامي أردني ضم مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الزميل فايق حجازين، وعددا من القيادات الإعلامية والصحفيين الأردنيين، بفعاليات الدورة العاشرة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي التي انطلقت اليوم الأحد في إكسبو الشارقة وتستمر ليومين بمشاركة 79 خبيرا ومختصا من 11 دولة.

وقال نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، في كلمة بافتتاح الدورة العاشرة للمنتدى إن المنتدى بعد عقد من انطلاقته الأولى " كان شاهداً على إثرائنا بالعديد من التجارب والخبرات العلمية والعملية استفدنا منها في تطوير منظومة العمل والاتصال الحكومي في إمارة الشارقة".

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