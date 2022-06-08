الأردن يشارك باليوم العالمي لسلامة الأغذية

الوكيل الإخباري - تشارك المملكة دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الأغذية الذي يصادف السابع من حزيران من كل عام تحت شعار: "أغذية أكثر أمانا لصحة أفضل" بهدف تعزيز الجهود العالمية من أجل سلامة الأغذية؛ وإدارة المخاطر التي تنتقل عن طريق الأغذية حماية لصحة الإنسان.

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وشاركت المؤسسة العامة للغذاء والدواء الاحتفال بهذا اليوم من خلال نشرة تتضمن بعض الإرشادات التوعوية للوقاية من التسمم الغذائي، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لسلامة الأغذية والذي يعد فرصة للتذكير بضرورة الالتزام بالممارسات الصحية والأساليب الوقائية لتعزيز صحة الإنسان وضمان غذاء صحي وسليم.



ودعت النشرة إلى ضرورة تنظيف وتعقيم الأيدي والأسطح والأدوات الملامسة للأغذية عند إعداد الأغذية أو التعامل معها، طهي الأغذية لمدة زمنية كافية والتأكد من الوصول لدرجة حرارة الطبخ الآمن وعدم ترك الأغذية المطبوخة في درجة حرارة الغرفة أكثر من ساعتين وحفظها مبردة أو مجمدة.

