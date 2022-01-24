الأردن يشارك بمؤتمر الابتكار ومستقبل العمل الحكومي في الرياض

الوكيل الإخباري - يشارك الاردن في مؤتمر الابتكار ومستقبل العمل الحكومي، الذي تحتضنه الرياض في التاسع والعاشر من شباط المقبل، لاستشراف المستقبل وتحفيز ثقافة الابتكار بممارسة العمل الحكومي، بمشاركة محلية ودولية.

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وقال مدير عام معهد الإدارة العامة السعودي الدكتور بندر بن أسعد السجان في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن المعهد ينظم هذه الفعالية المهمة انطلاقاً من دوره كرائدٍ وشريكٍ متميز في دعم التنمية الإدارية، و مواكبة للتوجهات العالمية في الابتكار الحكومي.



وأضاف أن المؤتمر سيتناول محاور وموضوعات تتعلق بالابتكار في مجال العمل الحكومي، وتستشرف مستقبله، كما يلقي الضوء على عددٍ من الممارسات التطبيقية والتجارب المحلية والإقليمية والدولية الرائدة التي كان لها دور في تحقيق كفاءة التنمية الإدارية في ظل ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة.



وأوضح أن المؤتمر سيشهد مشاركة عدد من المتحدثين المتميزين المحليين والدوليين في مجال الابتكار والعمل الحكومي، إذ جرى اختيارهم بعناية، وستعقد ست جلسات خلال يومي انعقاد المؤتمر، تتناول الاتجاهات العالمية في الابتكار الحكومي، و الشراكات والتمكين، ودور الابتكار في تحقيق رؤية المملكة 2030، واستشراف مستقبل العمل الحكومي، وممكنات وفرص وتحديات الابتكار الحكومي في المملكة العربية السعودية.



وستعقد جلسات المؤتمر على مدى يومين متتالين، بمشاركة عدد من المعنيين بالتنمية الإدارية والابتكار في العمل الحكومي، إلى جانب الخبراء المحليين والدوليين والممارسين والمهتمين بمجالات الابتكار والتنمية الإدارية.

وسيقام ضمن فعاليات المؤتمر معرض بمشاركة عدد من الجهات الرائدة لعرض تجاربها ومنتجاتهم الابتكارية.

